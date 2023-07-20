Італія

Півзахисник так і не розкрив себе своєчасно.

Французька футбольна школа останніми десятиліттями помітно додала в кількості якісних кадрів, однак геть не кожному виконавцю з цієї країни в підсумку вдається заявити про себе на високому рівні.

Щодо опорного півзахисника Адрієна Тамеза багато говорили ще тоді, коли він завершував цикл підготовки в академіях Нансі та Валансьєна, проте від моменту трансфера до Ніцци в 2017 році про нього майже нічого не було чутно.

Аж до того, як його взяла на пів року в оренду бергамаська Аталанта та таким чином "засвітила" на ринку італійської Серії A.

Це в підсумку призвело до повноцінного трансферу гравця до Верони згодом, і за ці три роки виступів Тамез зумів стати повноцінним гравцем основного складу "мастифів".

Однак йому вже виповнилось 29 років, тож наразі триває чи не останній його шанс зарекомендувати себе на більш високому рівні.

Торіно зголосився допомогти французькому виконавцю з цією місією, запропонувавши контракт до 2026 року, проте спочатку "бикам" потрібно домовитись із Вероною щодо відступних за гравця.

Очікується, що вартість трансферу складе аж ніяк не менше 3,9 млн євро, які за нього свого часу заплатили "мастифи".

За сезон Тамез відіграв 39 матчів.