Італія

Футболіст виступатиме за туринців.

Адрієн Рабьо пояснив, чому вирішив продовжити контракт і залишитися в Ювентусі, і поміркував про труднощі попередніх двох сезонів.

Виступаючи на каналі Ювентуса Twitch.tv, Рабьо вперше розповів про те, хто переконав його залишитися в Ювентусі.

"Очевидно, що тренер хотів, щоб я залишився, і він багато зі мною розмовляв цього року. Навіть у відпустці він надсилав мені багато смс. Також деякі товариші по команді.

Я розмовляв з Манною та Керубіні, це було надзвичайно. Усі виявляли мені велику любов. Тож перш за все тренер став головним фактором моєї пролонгації угоди, але інші також виявляли мені велику любов.

Після чотирьох років тут я один із найстарших гравців, я можу це сказати. У моїй кар'єрі п'ять років в клубі — це великий термін. Тепер у мене більш різноманітна роль, тому клуб хотів, щоб я допомагав молодим гравцям, показував приклад, тому що у нас багато молодих гравців.

Я розмовляв з Тімоті Веа, сказав йому, що тут ми багато працюємо, хочемо перемагати. Він хороший хлопець, він знає, куди прийшов, тому всі молоді гравці повинні розуміти, що тут треба працювати, щоб рости. Ми розмовляємо з ним французькою, він добре володіє французькою, але хоче вивчити італійську.

Я мав лише трохи часу, щоб поговорити з Тімоті Веа, але ми поговоримо пізніше. Я йому казав, що тут особливий клуб, але навіть ті молоді гравці, які повернулися з оренди, це розуміли і бачили, що є великий тиск.

Ви повинні вигравати в кожній грі, є тиск, який допомагає вам рости. Для гравця Ювентус є важливим кроком у плані роботи та ментальності.

Тренер розумів, хто я і що можу дати на полі. Він також дає мені цю свободу, так сильно підштовхував мене забивати голи, навіть на тренуваннях одразу. Він завжди говорив мені це.

Для мене це було важливо. Він дав мені впевненість завжди йти вперед, продовжувати грати від матчу до матчу і мати такі показники.

Він неймовірний тренер для мене, навіть з молодими гравцями він знаходить час, щоб пояснити речі. Ось чому він дуже важливий.

Кілька попередніх цих сезонів без трофеїв були важкими. Я прийшов сюди, щоб виграти. Ювентус — великий клуб, який завжди перемагав і перемагатиме знову в майбутньому.

Два роки без трофеїв — це довго для такого клубу, як Юве. Ціль цього року — перемога, я також залишився заради цього, щоб привести команду до скудетто, кубка.

Я хочу повернути Ювентус туди, де йому належить. Тоді я відчув, що не завершив свою роботу тут. Коли я приїхав сюди, ми грали в Лізі чемпіонів і виграли скудетто, і я хочу знову пережити ці емоції.

Дім означає, що мені тут дуже комфортно, мені тут добре. Коли ви йдете в інше місце, ви не знаєте, що ви знайдете. Тут я знайшов середовище, яке мені подобається, люди на полі та поза ним надзвичайні.

Це був вибір моїм серцем, і я не хотів залишати все це позаду. На цьому для мене робота не завершилася, є багато речей, які потрібно вдосконалити. Я думаю, що я ще можу рости. З цих причин я залишився в Ювентусі".

У минулому сезоні Рабьо забив 11 голів і віддав шість асистів у 48 матчах за Ювентус.