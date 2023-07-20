Італія

Гравець не приховує бажання грати за "лілій".

Бразильський центральний півзахисник Артур останніми роками близький до того, щоб узагалі зникнути з радарів європейських уболівальників, адже його спроби реанімувати кар’єру в складах туринського Ювентуса та англійського Ліверпуля зазнали невдач.

Після чергового невдалого сезону, у якому 26-річний виконавець лише чотири рази з’являвся на футбольному полі, він повернувся назад до розташування "зебр", де його навряд чи хоче бачити головний тренер Массіміліано Аллегрі.

Єдиним виходом у такому випадку є пошук тимчасового прихистку в іншому колективі, у чому футболісту радо готова допомогти Фіорентина.

"Лілії" напередодні провели перший раунд перемовин із Ювентусом, за підсумком якого сформували власну пропозицію у вигляді оренди на рік за 2-3 млн євро з опцією подальшого викупу контракту гравця за 18-20 млн євро.

Туринці в 2020 році заплатили каталонській Барселоні за Артура 80 млн євро, тоді як оренда до Ліверпуля коштувала "червоним" 4,5 млн євро.

Очікується, що питання цього трансфера буде вирішено до завершення тижня.