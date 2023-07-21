Футболіст може перейти в клуб.
Федеріко Бернардескі - Getty Images
21 липня 2023, 22:59
Директор Болоньї Клаудіо Фенуччі підтвердив, що клуб зацікавлений у укладенні угоди з командою MLS Торонто для колишнього вінгера Ювентуса та Фіорентини Федеріко Бернардескі.
29-річний гравець переїхав до Канади на правах вільного трансферу після закінчення терміну дії контракту з Ювентусом у липні минулого року, підписавши чотирирічний контракт і ставши одним із призначених гравців Торонто.
Він також грав разом із колишніми гравцями Серії А Лоренцо Інсіньє та Доменіко Крішіто протягом останнього сезону за Торонто.
Однак після лише одного року в MLS Il Corriere dello Sport повідомило, що Федеріко вже сподівається на повернення додому.