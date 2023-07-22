Італія

Трирічний період виступів гравця в клубі визнали доволі вдалим.

Універсальний швейцарський гравець Рікардо Родрігес на якій тільки позиції не встиг пограти в своїй професійній кар’єрі, яка проходила в кольорах Цюриха, німецького Вольфсбурга, італійського Мілана, нідерландського ПСВ, а наразі триває для нього в розташуванні Торіно.

За "биків" 30-річний виконавець за три сезони вже встиг відіграти 92 матчі (1 гольовий пас) — майже стільки, скільки й за "россонері" (93 гри, 4 голи, 5 гольових передач) за аналогічний відтинок часу до цього.

Але вже наступного року контракт Родрігеса має добігти кінця, тож наразі керівництво Торіно заклопотано тим, що веде перемовини з власним футболістом щодо нової угоди.

Повідомляється, що це має бути контракт до 2025 року, у якому буде прописана опція продовження ще на один сезон.

За останній футбольний рік Рікардо відіграв 38 матчів.