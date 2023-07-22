Італія

Юнак відкидає зацікавленість інших клубів.

Італійський фланговий захисник Андреа Камб’язо свого часу мав помітний прогрес у складі генуезького Дженоа, тому туринський Ювентус улітку минулого року не гаяв часу, придбавши його за 8,8 млн євро.

Щоправда, одразу після цього "зебри" зуміли компенсувати відсоток від цієї трансферної вартості за рахунок оренди 23-річного виконавця до Болоньї, де той у підсумку став основним гравцем колективу Тіаго Мотти.

Але річна орендна угода добігла кінця, тож Камб’язо мав повертатись до Юве, де перед ним одразу постав вибір із двох шляхів: боротись за місце в стартовому складі або ж знову спробувати свої сили в іншому клубі.

Болонья на цьому тлі готувала для Андреа чергову оренду, як і англійський Ноттінгем Форест, але вже з правом викупу.

Однак, як повідомляє місцева преса, гравець вирішив спробувати позмагатись за місце під сонцем саме в Турині.

За минулий сезон Камб’язо зіграв 34 матчі, зробивши три гольові передачі.