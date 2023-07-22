Італія

Бельгієць більше не потрібний "нерадзурі".

Ромелу Лукаку вибачився у Інтера за переговори з Ювентусом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, нападник Челсі через своїх посередників спробував дізнатися, чи можна виправити ситуацію та відновити обговорення трансферу.

Однак Інтер не має наміру повертатися до цього варіанту. Головна причина – команда обурена діями бельгійця, котрий не відповідав на дзвінки, коли з ним намагалися зв'язатися.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а також минулого сезону, але вже на правах оренди.

У сезоні-2022/23 Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.