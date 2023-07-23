Італія

Італійський фахівець висловився про активну трансферну кампанію саудівських клубів.

Новоспечений головний тренер Сампдорії Андреа Пірло поділився своєю думкою про розвиток футболу в Саудівській Аравії, клуби якої ведуть активну трансферну кампанію цього літа.

"Відкрився новий ринок, як це сталося кілька років тому в Китаї. Футбол такий, як життя: якщо є можливості, хтось ними користується. Зараз є Серія А, АПЛ, і буде саудівська ліга. Можливо, вона стане найкращою у світі", — сказав Пірло в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Андреа Пірло очолив Сампдорію цього літа після того, як клуб вилетів до італійської Серії Б.

Останнім місцем робити італійця був турецький Фатіх Карагюмрюк, звідки його було звільнено наприкінці травня цього року через незадовільні результати команди.