Форварда хочуть залишити в Римі.
Феліпе Андерсон, Getty Images
24 липня 2023, 12:20
Бразильський нападник римського Лаціо Феліпе Андерсон поступово наближається до завершення контракту з "орлами", у складі яких виступає вже два роки.
Однак керівництво столичного колективу бажає продовжити угоду з 30-річним виконавцем, тож найближчим часом має провести з ним перший раунд перемовин.
Ітиметься про трирічний контракт із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.
У минулій кампанії на рахунку Андерсона 50 матчів, 12 голів та дев’ять гольових передач.
Нагадаємо, що вихованець бразильського Сантоса в своїй кар’єрі також виступав за лондонський Вест Гем та Порту.