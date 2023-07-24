Італія

Форварда хочуть залишити в Римі.

Бразильський нападник римського Лаціо Феліпе Андерсон поступово наближається до завершення контракту з "орлами", у складі яких виступає вже два роки.

Однак керівництво столичного колективу бажає продовжити угоду з 30-річним виконавцем, тож найближчим часом має провести з ним перший раунд перемовин.

Ітиметься про трирічний контракт із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.

У минулій кампанії на рахунку Андерсона 50 матчів, 12 голів та дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що вихованець бразильського Сантоса в своїй кар’єрі також виступав за лондонський Вест Гем та Порту.