Італія

Нападник порівняв португальця із французом.

Нападник Мілана Олів'є Жиру порівняв Рафаеля Леау із Кіліаном Мбаппе.

"У нього визначні якості та можливості для прогресу, він може досягти рівня Кіліана Мбаппе.

Йому потрібно покращити статистику, але має потенціал", – сказав Жиру в інтерв'ю Dazn.

Нагадаємо, що в Серії А-2022/23 Леау відзначився 15 голами у 35 матчах за Мілан.

Відзначимо, що 1 липня стало відомо, що Леау взяв десятий номер у Мілані після того, як Браїм Діас покинув "россонері".