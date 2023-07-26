Італія

Захисник проведе рік у Іспанії.

Вихованець італійського Мілана центральний захисник Маттео Габбія взимку минулого року оновив угоду з "россонері", проте це аж ніяк не допомогло йому отримувати більше ігрової практики під керівництвом Стефано Піолі.

А оскільки 23-річний виконавець на своєму поточному етапі професійної кар’єри потребує якомога більше часу на футбольному полі, клубом було ухвалено вольове рішення про його оренду на прийдешній рік.

Пунктом призначення для італійця при цьому став іспанський Вільярреал, що підтвердив Мілан на своєму офіційному сайті.

Як повідомляє місцева преса, цей трансфер міг бути частиною угоди поміж "жовтою субмариною" та "россонері" щодо трансферу Самуеля Чуквезе за додаткові 28 млн євро.

Габбія минулого сезону відіграв 17 матчів, забивши один гол.