Італія

Лідер Інтера розповів про чутки довкола себе.

Цього літнього трансферного чимало футболістів із провідних європейських клубів відгукнулись на пропозиції заробляти більше грошей, виступаючи в чемпіонаті Саудівської Аравії, та залишили свої команди.

Одним із них мав можливість стати й нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес, проте зрештою відмовився отримувати на рік божевільні 48 млн євро.

Аби ці новини не здавались виключно чутками, 25-річний форвард підтвердив інформацію під час свого останнього інтерв’ю.

"Я дійсно отримав приголомшливі пропозиції від саудівських клубів, це правда. Але я дуже щасливий в Інтері та в місті Мілан, тому немає жодних шансів і причин змінювати місце роботи.

Тепер я тут є капітаном, а Інтер — мій другий дім. Мене тут люблять з першого дня й я пишаюсь тим, що граю за цей клуб", — заявив аргентинський виконавець.

Лаутаро за минулий сезон забив 28 голів та віддав 11 гольових передач у 57 матчах.