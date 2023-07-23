Італія

Аргентинець міг заробляти близько 48 мільйонів євро за сезон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес не переходитиме до саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє Tuttomercatoweb із посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 25-річний аргентинець відмовився від пропозиції саудівського клубу, який пропонував йому контракт на п'ять років із зарплатою у розмірі 48 мільйонів євро за сезон.

При цьому наголошується, що Інтер хотів виручити за футболіста 120 мільйонів євро, а саудити мали намір розпочати переговори із суми у 60 млн євро.

Минулого сезону Мартінес провів 57 матчів, у яких забив 28 голів та віддав 10 результативних передач.