Італія

Вінгер Мілана домовився про перехід до Бешикташу.

Нападник Мілана Анте Ребич цього літа змінить клубну прописку та продовжить свою кар'єру у турецькій Суперлізі.

Як повідомляє TRT Spor, Бешикташ повністю узгодив трансфер 29-річного хорвата, який має прилетіти до Стамбулу у наступні кілька днів для завершення формальностей щодо трансферу.

Відзначається, що турецька сторона заплатить Мілану 500 тисяч євро, а ще 1 мільйон євро передбачено в якості бонусів.

У минулому сезоні Анте Ребич провів 31 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 3 голи та віддав 2 асисти.