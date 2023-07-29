Італія

Але першу половину сезону команда буде змушена обходитись без цього виконавця.

Алжирський опорний півзахисник Ісмаель Беннасер подолав важкий шлях від моменту трансферу до італійського Мілана до того, аби стати провідним гравцем "россонері".

Однак завершальний етап минулого сезону для 25-річного виконавця зіпсувала травма коліна, після якої знадобилась операція, відновлення від якої для гравця триватиме аж до середини листопада цього року.

Тим часом літній трансферний ринок автоматично породжує чутки щодо можливого відходу півзахисника з "россонері".

Згідно з контрактом, у Беннасера є фіксована вартість, за яку Мілан має відпустити його до іншого клубу — 50 млн євро. Проте ця опція дійсна лише до червня 2024 року.

Але, як запевняє місцева преса, клуб жодним чином не планує розставатись із своїм футболістом, які б пропозиції не надходили.

За сезон Беннасер відіграв 40 матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.