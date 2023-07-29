Італія

У кар’єрі гравця вже був досвід виступів у Італії.

Вихованець мадридського Реала Борха Майораль у своїй професійній кар’єрі мав кілька спроб зачепитись за місце в складі іспанського гранду, проте навіть сім голів та чотири гольові передачі в 33 матчах за "галактікос" не допомогли йому в цьому.

Однак лише минулого року "бланкос" таки відпустили свого вже 26-річного виконавця до географічних сусідів із Хетафе за 10 млн євро, тоді як раніше на його долю випадали оренди в складах німецького Вольфсбурга, Леванте та італійської Роми.

Можливо, саме тоді, у Римі, сардинський Кальярі й звернув увагу на цього футболіста, тож радо відповів цього трансферного вікна на звернення агента Майораля щодо потенційного трансфера.

Наразі сторони вивчають умови потенційного припинення угоди Майораля з Хетафе.

За останній сезон Борха забив дев’ять голів та віддав дві гольові передачі в 38 матчах.