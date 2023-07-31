Італія

Підсилення з акцентом на перспективу.

Сербський центральний півзахисник Лазар Самарджич є відносно новою фігурою в італійському футболі, адже тільки влітку 2021 року перейшов до складу фріульського Удінезе з РБ Лейпциг за 3 млн євро.

Але за цей час на рахунку 21-річного виконавця вже з’явилось чимало матчів на найвищому рівні, а останній сезон так і взагалі можна було вважати його ключовим гравцем "зебренят".

39 матчів, п’ять голів та чотири гольові передачі — у такому віці подібні показники точно привертають до себе увагу, тож міланський Інтер не став стояти осторонь і від самого початку трансферного вікна вів перемовини з Удінезе щодо трансферу.

У підсумку, вони завершились для "змій" цілком успішно — за п’ятирічний контракт гравця із зарплатнею в 1,8 млн євро на рік + бонуси довелось віддати ще й 20-річного півзахисника Джованні Фаббіана з подальшим правом зворотного викупу.

Найближчим часом варто очікувати на оголошення про трансфер та інші деталі угоди.