Гравець залишиться у клубі з Італії.
Джакомо Распадорі - Getty Images
01 серпня 2023, 18:54
Наполі офіційно продовжив контракт із Джакомо Распадорі до червня 2028 року після того, як активував зобов'язання викупу у Сассуоло.
Форвард минулого сезону виконав шість голів і п'ять асистів у 33 змаганнях за клуб.
Минулого літа він перейшов на правах оренди з Сассуоло за 5 мільйонів євро з зобов’язанням викупу за ще 26 мільйонів євро.
Новий контракт Распадорі пов'язує його зі Стадіо Дієго Армандо Марадона до червня 2028 року.