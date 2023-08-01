Італія

Гравець залишиться у клубі з Італії.

Наполі офіційно продовжив контракт із Джакомо Распадорі до червня 2028 року після того, як активував зобов'язання викупу у Сассуоло.

Форвард минулого сезону виконав шість голів і п'ять асистів у 33 змаганнях за клуб.

Минулого літа він перейшов на правах оренди з Сассуоло за 5 мільйонів євро з зобов’язанням викупу за ще 26 мільйонів євро.

Новий контракт Распадорі пов'язує його зі Стадіо Дієго Армандо Марадона до червня 2028 року.