Італія

Воротар з Італії хоче піти з футболу в якості футболіста.

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення своєї вражаючої кар'єри професійного футболіста - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Відомий голкіпер планує офіційно завершити свою футбольну діяльність найближчими днями.

У віці 45 років, Буффон попередній сезон провів в складі Парми, де продовжував дивувати своїх шанувальників своїми захоплюючими виступами. Завершення кар'єри цього видатного гравця відзначить завершення ери одного з найвидатніших і найуспішніших воротарів в історії гри.

Джанлуїджі Буффон відзначився на футбольному полі своїми захоплюючими навичками та бездоганними виступами протягом багатьох десятиліть. Він був невід'ємною частиною збірної Італії та представляв такі клуби, як Парма, Ювентус та ПСЖ. Своїми неймовірними рефлексами і впевненою грою, він здобував перемоги та впливав на гру своїх команд.