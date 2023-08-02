Італія

Гравець може залишити клуб.

Доменіко Берарді підживив повідомлення про новий підхід з боку Лаціо або Ювентуса після того, як поставив під сумнів своє перебування у Сассуоло.

Гравець збірної Італії всю свою кар'єру провів на стадіоні Мапей, навіть одного разу відмовившись від переходу в Юве в молодості, і лише нещодавно підписав новий контракт до червня 2027 року.

Однак він продовжує залишати відкритими двері для потенційного відходу в фінальні тижні трансферного вікна.

"Я тут багато років, і я пишаюся тим, що відчуваю цю теплоту вболівальників.

Є багато молодих гравців, і я впевнений, що у нас все вийде, але я не знаю, чи буду я тут цього сезону".

У звітах постійно стверджується, що Берарді є однією з цілей Мауріціо Саррі в Лаціо, хоча клуб, здається, не має наміру платити до 25-30 мільйонів євро.