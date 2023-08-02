Італія

Футболіст можливо продовжить виступи у клубі.

Трансферна мета Манчестер Юнайтед, Барселони та Атлетіко Соф’ян Амрабат раптово змінив настрій після гри в передсезонному товариському матчі Фіорентини.

Амрабат вийшов на поле у ​​другому таймі товариської зустрічі із Гроссето з рахунком 4:0, у якій Йосип Брекало, Артур Мело, Абдельхамід Сабірі та Лука Йовіч забили кожен по голу.

У розмові з інформаційним агентством ANSA після гри Амрабата запитали, чи залишить він Фіорентину.

"Не знаю, міг би залишитися", – так він відповів журналістам.

Багато хто очікував, що півзахисник піде цього літа, оскільки в його виступах зацікавлені численні клуби з усієї Європи.

Поки що ніхто не зміг досягти запитуваної ціни в 30 мільйонів євро, яка може впасти до 25 мільйонів, технічно "Віола" не потребує продажу гравця збірної Марокко, оскільки його контракт діє до червня 2024 року, але є можливість продовжити його ще на рік.