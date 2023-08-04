Питання щодо майбутнього італійського форварда продовжує бути відкритим.
Джанлука Скамакка, getty images
04 серпня 2023, 17:31
Нападник лондонського Вест Гема Джанлука Скамакка став трансферною ціллю Аталанти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, бергамаски сподіваються втрутитися у переговори "молотобійців" з міланським Інтером та перехопити 24-річного італійського форварда.
Відзначається, що у Вест Гемі незадоволені пропозицією "нерадзуррі" у розмірі 24 мільйонів євро плюс бонуси, яку Інтер не збирається покращувати на користь клубу АПЛ.
У таборі "молотобійців" сподіваються, що Аталанта незабаром запропонує більшу суму, ніж Інтер.
У минулому сезоні Джанлука Скамакка провів за Вест Гем 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів.