Італія

Питання щодо майбутнього італійського форварда продовжує бути відкритим.

Нападник лондонського Вест Гема Джанлука Скамакка став трансферною ціллю Аталанти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бергамаски сподіваються втрутитися у переговори "молотобійців" з міланським Інтером та перехопити 24-річного італійського форварда.

Відзначається, що у Вест Гемі незадоволені пропозицією "нерадзуррі" у розмірі 24 мільйонів євро плюс бонуси, яку Інтер не збирається покращувати на користь клубу АПЛ.

У таборі "молотобійців" сподіваються, що Аталанта незабаром запропонує більшу суму, ніж Інтер.

У минулому сезоні Джанлука Скамакка провів за Вест Гем 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів.