Італія

Гравець буде відновлюватися перед початком кампанії.

У Наполі продовжують накопичуватися проблеми з травмами, оскільки у Андре-Франка Замбо-Ангісса діагностували розтягнення камбаловидного м’яза правої ноги.

"Партенопеї" мали неспокійний передсезонний період підготовки з низкою фізичних проблем.

Тести показали, що це розтягнення камбаловидного м’яза, а не ураження чи розрив.

В офіційній заяві все ще попереджається, що його стан буде оцінено протягом наступних кількох тижнів, тому він пропустить початок сезону.