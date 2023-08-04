Гравець буде відновлюватися перед початком кампанії.
Андре-Франк Замбо-Ангісса - Getty Images
04 серпня 2023, 22:37
У Наполі продовжують накопичуватися проблеми з травмами, оскільки у Андре-Франка Замбо-Ангісса діагностували розтягнення камбаловидного м’яза правої ноги.
"Партенопеї" мали неспокійний передсезонний період підготовки з низкою фізичних проблем.
Тести показали, що це розтягнення камбаловидного м’яза, а не ураження чи розрив.
В офіційній заяві все ще попереджається, що його стан буде оцінено протягом наступних кількох тижнів, тому він пропустить початок сезону.