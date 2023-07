Наполі офіційно оприлюднив домашню та гостьову форми на новий сезон.

Домашня футболка має подвійне посилання на титул Серії А, здобутий минулого сезону. Перший і більш очевидний – це нашивка Скудетто на грудях, яку кожного сезону носять чинні чемпіони. Другий — триколор на шиї.

Виїзна форма біла з логотипами синього кольору. Виробник комплекту EA7.

Офіційна заява Napoli звучить так: "SSC Napoli у співпраці з EA7 представляє свої нові комплекти домашньої та виїзної форми на сезон-2023/24. Це знаменує собою початок нової ери для Наполі, а фундаментом, на якому він базується, є міцний зв’язок клубу з містом Неаполь і присутність уболівальників Наполі по всьому світу. Це було чудово представлено спонтанними вечірками, на яких вулиці важливих міжнародних міст були пофарбовані та задрапіровані синім кольором з нагоди третього титулу клубу в Серії А.

Клуб діє як місток між пристрастю до команди, яка плекається в місті Неаполь, і мільйонами вболівальників різного віку, розкиданих по всіх континентах, які передають любов до клубу з покоління в покоління.

Щоб продемонструвати свою ідентичність, клуб представляє свою нову колекцію футболок за допомогою відео, знятого в Неаполі та Малібу, проходячи через Капрі. На кадрах серфінгіст з гордістю носить синю майку чемпіона Італії починаючи з Неаполя, потім перетинає знаковий Фаральоні на Капрі, щоб зв’язатися з нашими вболівальниками з усього світу. Вболівальники представлені каліфорнійським серфінгістом, який, одягнений у нову виїзну футболку, відвідує символічний пірс пляжу Малібу у пошуках нових горизонтів.

Домашній трикотаж має рукави реглан із технічної еластичної тканини, білу контрастну окантовку та перехресний V-подібний виріз із триколірним принтом у нижній частині рукава. На дихаючому технічному матеріалі з технологією Dry Touch з’явився новий повний мотив "N" методом гарячого тиснення. Також є класичний силіконовий логотип Наполі та персоналізований триколірний значок.

Виїзна футболка має цифровий і стилізований принт Везувія у Неаполі, символ ідентичності міста, новий стиль рукава реглан на еластичній технічній тканині з синьою контрастною окантовкою, перехрещеним V-подібним вирізом і синьою нижньою лінією рукава".

⌛️It's time to reveal our new identity: A new 3ra. From Napoli to the World.



Welcome our new Jersey's Partners:



🛳 @MSC_Crociere is our new Global Main Partner



📦 @eBay_Italia is our new Global Marketplace Partner



Click here: https://t.co/86l2ClU29P



💙 #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/NQPQ0zpkBA