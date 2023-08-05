Італія

Перемовини перебувають на заключній стадії.

За ходом поточної літньої трансферної кампанії чинний чемпіон італійської Серії A неаполітанський Наполі втратив провідного центрального захисника Мін-Дже Кіма, який перейшов до мюнхенської Баварії за 50 млн євро.

Відповідно, "Партенопеї" були вимушені використати час, що залишався до початку сезону, використати задля підсилення в цій зоні й звернулись у своїх пошуків то розгалуженої мережі клубів під супроводом компанії Ред Булл.

Саме в бразильському РБ Бранантіно "південці" й зауважили талант центрального оборонця Натана Бернардо де Соузи, або просто Натана.

22-річний вихованець Фламенго швидко досяг домовленості щодо особистого контракту до 2028 року, а його рідний клуб отримає 10% від вартості потенційного трансферу.

Вона, у свою чергу, складатиме 10 млн євро + різноманітні бонуси, і вже в найближчі 48 годин гравець має прибути до Італії задля проходження медичного обстеження.

У поточному сезоні бразильського футболу Натан відіграв 26 матчів.