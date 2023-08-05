Перемовини перебувають на заключній стадії.
Натан, Getty Images
05 серпня 2023, 07:45
За ходом поточної літньої трансферної кампанії чинний чемпіон італійської Серії A неаполітанський Наполі втратив провідного центрального захисника Мін-Дже Кіма, який перейшов до мюнхенської Баварії за 50 млн євро.
Відповідно, "Партенопеї" були вимушені використати час, що залишався до початку сезону, використати задля підсилення в цій зоні й звернулись у своїх пошуків то розгалуженої мережі клубів під супроводом компанії Ред Булл.
Саме в бразильському РБ Бранантіно "південці" й зауважили талант центрального оборонця Натана Бернардо де Соузи, або просто Натана.
22-річний вихованець Фламенго швидко досяг домовленості щодо особистого контракту до 2028 року, а його рідний клуб отримає 10% від вартості потенційного трансферу.
Вона, у свою чергу, складатиме 10 млн євро + різноманітні бонуси, і вже в найближчі 48 годин гравець має прибути до Італії задля проходження медичного обстеження.
У поточному сезоні бразильського футболу Натан відіграв 26 матчів.