Італія

Юнаки можуть отримати багато ігрового часу в новому сезоні.

Поточна літня трансферна кампанії для італійської Салернітани видається дуже активною, адже до клубу приєднались уже 53 футболісти, тоді як на вихід відправились 45 виконавців (уключно з операціями оренди).

Проте "морські коники" на цьому не зупиняються й італійські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом їх очікує чергове поповнення складу.

У туринському Ювентусі боси клубу знайшли одразу три цікавих для себе опції: новоспеченого чемпіона світу U-20 уругвайського центрального захисника Факундо Гонсалеса, який тільки-но перейшов до "зебр" з академії іспанської Валенсії, та центральних півзахисників Фабіо Міретті та Ганса Ніколуссі-Кавілью.

Щодо останнього, то Сассуоло вже мав позитивний досвід співпраці з 23-річним виконавцем, тому цього разу розраховує підписати контракт із можливістю повноцінного трансферу після його завершення.

На двох інших футболістів чекатимуть орендні угоди.

Кавілья за останній сезон відіграв 30 матчів, забивши три голи, Гонсалес з’являвся на полі 17 разів — один м’яч, а на рахунку Міретті 40 ігор та три гольові передачі.