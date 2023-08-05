Італія

Форвард повертається до рідної країни.

Італійський нападник Джанлука Скамакка провів видатний сезон-2021/22 у складі Сассуоло, після чого ні в кого не виникало запитань, коли лондонський Вест Гем придбав його за 36 млн євро.

Однак травми коліна за ходом минулої кампанії так і не дали 24-річному виконавцю можливості розкрити свій потенціал на британських островах.

А вже під час поточної трансферної кампанії Скамакку дуже хотів побачити в своєму складі міланський Інтер, однак, поки "змії" розмірковували над власною пропозицією, інші клуби діяли більш рішуче.

Зокрема, бергамаська Аталанта, яка запропонувала Вест Гему 30 млн євро та 10% від вартості трансферу форварда в майбутньому.

Сам Джанлука натомість отримає контракт строком до 2028 року із зарплатнею в 3,2 млн євро за сезон.

Його придбання стане рекордним за всю історію "оробічі".

У минулому сезоні Скамакка забив вісім голів за 27 матчів.