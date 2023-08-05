Італія

Колумбійський центрбек перейшов до "фіалок" вільним агентом після завершення контракту з Евертоном.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Єррі Міни, права на якого раніше належали англійському Евертону.

28-річний колумбієць приєднався до табору "фіалок" на правах вільного агента, підписавши контракт, термін дії якого не розголошується.

У минулому Єррі Міна провів за Евертон всього вісім поєдинків (686 хвилин), у яких він забив два голи.

Всього з моменту свого переїзду з Барселону до "ірисок" влітку 2018 року колумбійський центрбек зіграв в АПЛ 86 матчів, забив сім голів та віддав один асист.