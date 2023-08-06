Італія

Чи є це визнанням невдалого трансферу збоку "россонері"?

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе своїми виступами в складі Брюгге в Лізі чемпіонів УЄФА свого часу зачарував провідні клуби футбольної Європи, і в підсумку італійський Мілан погодився заплатити за нього 35,5 млн євро.

Однак дебютний сезон у Серії A для 22-річного виконавця, як і для його нового клубу, вийшов дуже невпевненим, результатом чого стало рішення "россонері" віддати юнака до оренди в інший колектив.

Бергамаська Аталанта не залишилась осторонь такої можливості, і якщо спочатку йшлось про істотні 6 млн євро за цю річну послугу, то в підсумку "оробічі" вдалось збавити запити Мілана рівно вдвічі — до 3 млн євро.

Ба більше — Аталанта також матиме опцію викупу контракту гравця зв 23 млн євро + бонуси й уже підготувала для нього контракт до 2028 року із зарплатнею 2,5 млн євро за сезон на всяк випадок.

Перемовини поміж клубами перебувають на фінальній стадії.

У минулому сезоні Шарль Де Кетеларе провів 40 матчів, зробивши один гольовий пас.