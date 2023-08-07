Італія

Гравець може перейти до клубу.

Мілан готовий продати Раде Крунича у Фенербахче і визначив Ніколаса Домінгеса з Болоньї як можливу заміну.

Попередніми тижнями боснійського півзахисника все частіше пов'язують з переходом у Фенербахче. Їх початкову пропозицію в 4 мільйони євро було відхилено, але незабаром очікується надсилання нової пропозиції.

Як повідомляє Calciomercato.com, Мілан націлився на Домінгеса, у якого розпочався фінальний рік контракту з Болоньєю.

Болонья хоче щонайменше 10 мільйонів євро за 25-річного аргентинського півзахисника. Однією з переваг є те, що вони не матимуть проблем із його зарплатнею, враховуючи, що зараз він заробляє близько 800 000 євро за сезон.