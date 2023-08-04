Гравець перейшов до нового клубу.
Юнус Муса - Сайт Мілану
04 серпня 2023, 21:33
Мілан оголосив про підписання контракту з Юнусом Муса на постійній основі - повідомляє офіційний сайт клубу.
Півзахисник підписав контракт із клубом до 30 червня 2028 року.
Юнус перейшов у Валенсію в 2019 році. За іспанців він зіграв один сезон у складі команди B, перш ніж перейти в першу команду. Він дебютував в клубі у вересні 2020 року, в результаті провів 108 матчів і забив 5 голів.
Футболіст виступатиме під 80 номером.