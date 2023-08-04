Італія

Гравець перейшов до нового клубу.

Мілан оголосив про підписання контракту з Юнусом Муса на постійній основі - повідомляє офіційний сайт клубу.

Півзахисник підписав контракт із клубом до 30 червня 2028 року.

Юнус перейшов у Валенсію в 2019 році. За іспанців він зіграв один сезон у складі команди B, перш ніж перейти в першу команду. Він дебютував в клубі у вересні 2020 року, в результаті провів 108 матчів і забив 5 голів.

Футболіст виступатиме під 80 номером.