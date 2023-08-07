Італія

Клуб може продати футболіста.

Рома може знайти свого нового центрального форварда в Серії А, тому що, як повідомляється, Аталанта запропонувала їй Луїса Муріеля після отримання Джанлуки Скамакки.

Це було б поворотом, враховуючи, що Скамакка тижнями вів перемовини з Джалороссі, але не досяг угоди з Вест Гемом щодо компенсації.

Інтер також був дуже близький до того, як Аталанта запропонувала пропозицію вартістю 25 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів євро в якості бонусів за ефективність.

За даними Calciomercato.com, Аталанта звернулася до Роми, щоб запитати, чи зацікавлені вони в підписанні 32-річного Муріеля, у якого починається фінальний рік контракту в Бергамо.