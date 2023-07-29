Італія

Ель-Білаль Туре став новим гравцем бергамасків.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального нападника Ель-Білаля Туре, права на якого раніше належали Альмерії.

21-річний форвард збірної Малі приєднався до бергамасків на повноцінній основі, підписавши контракт, термін дії якого не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, трансфер Ель-Білаля коштував Аталанті близько 28 мільйонів євро, що стало рекордною витратою італійського клубу на нового гравця (раніше — Жеремі Бога з Сассуоло за 22 млн євро).

У минулому сезоні Ель-Білаль провів за Альмерію 25 поєдинків, у яких він забив 7 голів та віддав 2 асисти.

З великою ймовірністю малійський форвард підписаний Аталантою як заміна для Расмуса Гойлунда, який близький до переходу в Манчестер Юнайтед.