Італія

24-річний футболіст повернувся до Серії А.

Аталанта оголосила про трансфер Джанлуки Скамакки, повідомив офіційний сайт італійської команди.

24-річний нападник перейшов із Вест Гема.

За чутками, сума трансферу становила близько 25 мільйонів євро. Окрім того, Аталанта ще може заплатити Вест Гему близько 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Щодо футболіста, то він зароблятиме близько 3,2 мільйонів євро за сезон.

У минулому сезоні Джанлука Скамакка провів за Вест Гем 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів.