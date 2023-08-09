Клуб із Бергамо хоче просто повернути витрачені раніше кошти на гравця.
Йоакім Меле, Getty Images
09 серпня 2023, 09:25
Данський фланговий захисник Йоакім Меле приєднався до складу бергамаської Аталанти взимку 2021 року за 13,7 млн євро, які "Богиня" заплатила за нього Генку.
Із тих пір минуло два з половиною роки, і футболіст за цей час провів майже 100 зустрічей у складі "оробічі".
Але це жодним чином не впливає на покращення статусу 26-річного виконавця в колективі Джан П’єро Гасперіні.
Поточне трансферне вікно запам’ятається тим, що Аталанта чи не вперше пішла на зустріч охочим отримати цього гравця до себе в розташуванням клубам, оголосивши його потенційну трансферну вартість.
13-15 млн євро — у такому діапазоні розглядатиме пропозиції колектив із Бергамо.
Тим часом інтерес щодо Йоакіма виказали кілька неназваних клубів англійської Прем’єр-ліги.
Потенційно, одним із них міг бути лондонський Вест Гем, який цікавився данцем ще минулого літа.
За останній сезон Меле провів 36 матчів, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.