Італія

Клуб із Бергамо хоче просто повернути витрачені раніше кошти на гравця.

Данський фланговий захисник Йоакім Меле приєднався до складу бергамаської Аталанти взимку 2021 року за 13,7 млн євро, які "Богиня" заплатила за нього Генку.

Із тих пір минуло два з половиною роки, і футболіст за цей час провів майже 100 зустрічей у складі "оробічі".

Але це жодним чином не впливає на покращення статусу 26-річного виконавця в колективі Джан П’єро Гасперіні.

Поточне трансферне вікно запам’ятається тим, що Аталанта чи не вперше пішла на зустріч охочим отримати цього гравця до себе в розташуванням клубам, оголосивши його потенційну трансферну вартість.

13-15 млн євро — у такому діапазоні розглядатиме пропозиції колектив із Бергамо.

Тим часом інтерес щодо Йоакіма виказали кілька неназваних клубів англійської Прем’єр-ліги.

Потенційно, одним із них міг бути лондонський Вест Гем, який цікавився данцем ще минулого літа.

За останній сезон Меле провів 36 матчів, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.