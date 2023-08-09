Італія

Гасперіні знадобився черговий швидкісний виконавець.

Івуарійський правий захисник Вільфрід Сінго в доволі ранньому віці долучився до складу італійського Торіно та поступово набув помітної ваги в колективі "биків".

Прогрес 22-річного виконавця в Серії A не мав шансів залишитись поза увагою інших клубів як усередині країни, так і закордоном, тож поточне літнє трансферне вікно знову супроводжуватиметься для команди з Туріну спробами втримати свого провідного футболіста.

Зробити це за рік до завершення чинної угоди буде не так уже й просто, тоді як бергамаська Аталанта вирішила скористатись становищем та запропонувала гравцю контракт до 2027 року.

За минулий сезон Сінго провів 35 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.