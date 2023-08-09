Італія

Вихованець міланського клубу так і не зіграв за основну команду.

Італійська футбольна школа побудована таким чином, щоб кожного року продукувати чималу кількість кадрів, проте не кожен футболіст потім знаходить своє місце як на рівні Серії A, так і взагалі в складі рідного клубу.

Схожа доля спідкала вихованця міланського Інтера Джованні Фаббіана, який у свої 20 років уже встиг пройти крізь різні вікові групи "змій" та побувати в оренді в складі Реджини.

Саме в сьомому колективі Серії B за підсумками минулого сезону й перебував юнак до настання поточної літньої трансферної кампанії, і зрештою за цей час привернув до себе увагу фріульського Удінезе.

Знадобилось порівняно небагато часу та 4 млн євро для того, аби Інтер погодився продати центрального півзахисника, який ще навіть не дебютував за "дорослу" команду.

Однак міланський колектив розмірковує наперед, тож зазначив серед пунктів угоди можливість зворотного трансферу за 12 млн євро влітку 2024 року чи за 15 млн євро за сезон після цього.

За минулу кампанію Фаббіан провів 38 матчів у складі Реджини, забивши вісім голів та віддавши один гольовий пас.