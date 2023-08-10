Інтер офіційно підтвердив підписання контракту з голкіпером Емілем Аудеро з Сампдорії, що виступає в Серії B, у форматі угоди про оренду з правом викупу. 

26-річний гравець прибув на медичний огляд в Інтер, а потім приїхав в штаб-квартиру клубу, щоб офіційно оформити перехід. 

Після приходу Янна Зоммера Інтер залучив двох нових воротарів. 

Аудеро приєднується до Інтера після дебютного сезону з Сампдорією, яка вилетіла з вищого дивізіону. 