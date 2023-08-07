Італія

Швейцарець перебрався в Серію А.

Інтер після відходу Андре Онана в Манчестер Юнайтед працював над підсиленням воротарської ланки та досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт італійського гранда, новачком команди став швейцарський голкіпер Янн Зоммер.

У минулому сезоні досвідчений футболіст провів на клубному рівні 36 поєдинків, у яких він пропустив 45 м'ячів та 12 разів відстояв на нуль.

Відомо, що угода відбулась на постійній основі, проте строк контракту не розголошується, як і вартість переходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер хотів знизити ціну на Зоммера, за якого просили шість мільйонів євро.