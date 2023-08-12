22-річний футболіст буде орендований "богинею".
ШАРЛЬ ДЕ КЕТЕЛАРЕ, GETTY IMAGES
12 серпня 2023, 22:59
Аталанта домовилась із Міланом про оренду Шарля де Кетеларе, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, це буде оренда 22-річного футболіста без обов'язкової опції викупу
Нагадаємо, що роком раніше Мілан придбав півзахисника у Брюгге за 36 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
За чутками, за річну оренду Мілан отримає від Аталанти близько трьох мільйонів євро.
За сезон Шарль зіграв 40 матчів, зробивши один гольовий пас.