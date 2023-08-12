Італія

22-річний футболіст буде орендований "богинею".

Аталанта домовилась із Міланом про оренду Шарля де Кетеларе, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, це буде оренда 22-річного футболіста без обов'язкової опції викупу

Нагадаємо, що роком раніше Мілан придбав півзахисника у Брюгге за 36 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

За чутками, за річну оренду Мілан отримає від Аталанти близько трьох мільйонів євро.

За сезон Шарль зіграв 40 матчів, зробивши один гольовий пас.