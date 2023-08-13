Італія

Польський хавбек близький до того, щоб вирушити до Саудівської Аравії.

Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінські у літнє трансферне вікно може стати одним із них гравців, що вирушили до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Ахлі веде переговори з неаполітанцями щодо підписання 29-річного поляка — клуби близькі до того, щоб укласти угоду.

На тлі того, що переговори перебувають у завершальній стадії, особисто Зелінські вже погодив умови особистого контракту з Аль-Ахлі.

У минулому сезоні Зелінські провів на клубному рівні 48 поєдинків, у яких він забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.