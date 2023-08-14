Італія

Клуб може купити гравця.

Лівий захисник Монци Карлос Аугусто завершить перехід в Інтер та пройде медичне обстеження.

24-річний бразильський крайній захисник сяяв у своєму дебютному сезоні в Серії А, забивши шість голів і віддавши п'ять результативних передач у 35 матчах чемпіонату. Інтер швидко визначив його як найкращу заміну Робіну Госенсу, який, як очікується, повернеться до Німеччини.

Інтер погодився підписати Карлоса Аугусто з Монци на умовах оренди із зобов'язанням викупу 13 мільйонів євро, додавши талановитого лівого захисника до складу Сімоне Індзагі.

Як підкреслює TMW, Карлос Аугусто успішно пройшов медичне обстеження в Інтері і, як очікується, прибуде до штаб-квартири клубу разом зі своїм агентом Джузеппе Рісо, щоб підписати свій контракт.