Італія

Клуб може підписати гравців.

Інтер наближається до завершення продажу Джованні Фаббіана в Удінезе, що, в свою чергу, дозволить Лазару Самарджичу перейти в інший клуб.

Фаббіан не вирушив із командою, щоб зустрітися з Зальцбургом у передсезонному товариському матчі, оскільки він перебуває в Римі, де має пройти медичне обстеження в Удінезе, повідомляє Calciomercato.com.

20-річний гравець має намір перейти в Удіне за 5 млн євро, тоді як Інтер збереже опцію викупу вартістю 12 мільйонів євро в майбутньому.

Calciomercato повідомляє, що Самарджич може прибути до Мілана вже скоро та, як очікується, завершить медичний огляд у "нерадзуррі".