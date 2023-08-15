Італія

Тренер може підписати контракт із національною збірною Італії.

Президент Наполі прокоментував чутки щодо можливого призначення Лучано Спалетті на пост тренера збірної Італії - пише офіційний сайт клубу.

"Після лавини абстрактних міркувань, які з’явилися в багатьох ЗМІ, висловлених авторитетними коментаторами та експертами, я вважаю за необхідне прояснити справу Спаллетті, пов’язану з його можливим призначенням на посаду тренера національної збірної Італії.

Я завжди дуже поважав національну команду, і коли я був молодим, окрім Наполі, це була єдина команда, якою я захоплювався.

Лучано Спаллетті, незважаючи на фінальний рік контракту з Наполі, після виграшу скудетто висловив готовність взяти паузу в тренерській роботі, оскільки "дуже втомився". З вдячності за виконану роботу я навіть оком не моргнув, хоча міг попросити його дотримуватися контракту. Тому я дав йому можливість взяти цей довгий період відпочинку.

Тоді я почав шукати тренера, який міг би замінити Спаллетті, який був людиною з великим досвідом і авторитетом. Я дуже радий, що виділив Руді Гарсію, який, безумовно, зробить чудову роботу.

Повертаючись до Спалетті, прислухаючись до голосу та настроїв мільйонів уболівальників Наполі, які відчувають глибокий зв’язок із тренером команди чемпіонів Італії, надавши йому можливість не виконувати свій контракт, я попросив гарантії щодо дотримання цього періоду відпустки, включаючи штраф у випадку, якщо його зобов’язання не виконується.

Що стосується Федерації, то, спостерігаючи за обговорюваною історією, мені здається найбільш дивовижним те, що до двох дуже важливих матчів національної збірної залишилося всього кілька тижнів після відставки тренера Роберто Манчіні. У цьому відношенні слід враховувати два головних міркування: людина не вміє підтримувати відносини зі своїми співробітниками, що призводить до їх відставки, не вистачає правових інструментів, придатних для їх утримання, визначення дотримання підписаних контрактів, в тому числі шляхом передбачення конкретних штрафів.

І якщо правильний вибір впаде на Спаллетті, чудового тренера з 25-річним досвідом роботи на високому рівні, який поставив найкращий футбол у Європі минулого сезону, запропонувавши йому зарплатню 3 мільйони чистих протягом трьох років, неможливо зупинитися перед обличчям припущення (сплата від імені тренера) одного мільйона брутто на рік, щоб звільнити його від його контрактних зобов’язань (зобов’язання не лише перед Наполі, але й перед усіма його мільйонами вболівальників). Все це непослідовно.

Для Наполі три мільйони — це, звичайно, небагато, а для Ауреліо Де Лаурентіса — ще менше. Але в даному випадку мова йде не про "злочинні гроші", а про принципове питання, яке стосується не лише Наполі, а й усієї італійської футбольної системи, яка повинна позбутися дилетантського ставлення до викликів, шукаючи відповідності правила діяльності підприємств, акціонерних товариств і ринку.

Але поки "правило" не стане "виключенням", футбольна система не зможе розвиватися, і продовжуватимуть виникати випадки "Спаллетті", як продовжуватимуть висловлюватися "авторитетні" коментатори, які не знають, як керувати бізнесом" — підсумував він.