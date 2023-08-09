Італія

Наполі має намір придбати Габі Вейгу з Сельти і збільшив свою пропозицію до 33 мільйонів євро, повідомляє Sky Sport Italia.

Півзахисник має положення про викуп в розмірі 40 мільйонів євро, і його клуб намагається дотримуватися цього, відхиливши пропозицію Партенопеї про 30 мільйонів євро.

Переможці Скудетто, схоже, підвищили свою ставку, додавши бонуси, пов’язані з результативністю, до 33 мільйонів євро, хоча це все ще трохи нижче запитуваної ціни.

21-річний гравець має контракт із Сельтою до червня 2026 року, і він є вихованцем молодіжної академії клубу, а лише минулого літа перебрався в основну команду.