Італія

Тренер прокоментував свою відставку.

Роберто Манчіні дав ще одне інтерв'ю, в якому підтвердив, що він "місяцями думав" про відставку з посади головного тренера Італії, наполягаючи, що "не виявив браку поваги".

"За контрактом було ще два з половиною роки, але я думав про це місяцями, і, можливо, настав момент піти. Коли ти відчуваєш, що деякі ситуації внутрішньо змінюються, це означає, що ти в будь-якому випадку йдеш до кінця. Я не вважаю, що я когось неповажав. Мені було сумно читати і чути певні слова.

Я сподівався продовжити, тому що мені дуже подобалося тренувати Італію, але коли ситуація змінилася і ти розумієш, що час рухатися далі, ти повинен зробити це швидше, ніж пізніше. З великим сумом я так і зробив. Я знаю, це важкий момент, але команда грала в Лізі націй у червні, я не залишаю їх на узбіччі, і це не день до початку сезону. Коли ви готуєте Націонале до матчу, у вас є лише тиждень тренувань. Це робота, тому мені неприємно чути всю цю критику мого часу. Це був правильний момент, щоб піти".

Манчіні обійняв цю посаду в травні 2018 року і провів 61 гру на чолі "скуадри адзурри", в результаті яких здобув 39 перемог і зазнав тільки дев'ять поразок.