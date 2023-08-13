Італія

Ім'я нового наставника збірної буде оголошено найближчими днями.

Федерація футболу Італії повідомила про відставку головного тренера національної збірної Роберто Манчіні. Федерація ухвалила відставку, яка надійшла вчора пізно ввечері.

FIGC оголосить ім’я нового наставника в найближчі кілька днів. Нагадаємо, що 10 вересня італійці зіграють з Північною Македонією, а 12 вересня — з Україною у відборі на Євро-2024.

Манчіні очолив "Скуадру Адзурру" у 2018 році. Серед найголовніших здобутків — перемога на Євро-2020. Також італієць виводив свою збірну у фінал Ліги націй-2023, де вона поступилась іспанцям.