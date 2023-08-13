Ім'я нового наставника збірної буде оголошено найближчими днями.
Роберто Манчіні, figc.it
13 серпня 2023, 15:10
Федерація футболу Італії повідомила про відставку головного тренера національної збірної Роберто Манчіні. Федерація ухвалила відставку, яка надійшла вчора пізно ввечері.
FIGC оголосить ім’я нового наставника в найближчі кілька днів. Нагадаємо, що 10 вересня італійці зіграють з Північною Македонією, а 12 вересня — з Україною у відборі на Євро-2024.
Манчіні очолив "Скуадру Адзурру" у 2018 році. Серед найголовніших здобутків — перемога на Євро-2020. Також італієць виводив свою збірну у фінал Ліги націй-2023, де вона поступилась іспанцям.