Італія

У форварда заплановані медогляд та підписання контракту.

Міланський Інтер під час літньої трансферної кампанії втратив одразу двох важливих нападників, боснійця Едіна Джеко та бельгійця Ромелу Лукаку, тож був змушений шукати гідні варіанти їм на зміну.

Таким боси "нерадзуррі" визначили форварда Болоньї Марко Арнаутовича, після чого розпочався доволі важкий процес перемовин поміж клубами.

Основні баталії відбувались довкола суми відступних — "россоблу" хотіли 10 млн євро, і, судячи з усього, отримали бажане.

Як повідомляє місцева преса, сьогодні, 16 серпня, 34-річний виконавець має прибути до Мілана, пройти медичний огляд та одразу поставити свій підпис під контрактом із Інтером.

Відповідно до угоди тривалістю в два роки Марко отримуватиме 3 млн євро за сезон.

За минулий рік Арнаутович провів 23 матчі, забивши 10 голів та віддавши один гольовий пас.