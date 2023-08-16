Італія

Насичений день для римського колективу.

Цьогорічне літнє трансферне вікно для римського Лаціо виявилось сповненим різноманітних подій.

Італійський колектив устигав як здійснювати продажі накшталт відходу Сергія Мілінкович-Савича до Аль-Хіляля за 40 млн євро чи остаточний продаж Франческо Ачербі міланському Інтеру за 3,5 млн євро, так і придбати Таті Кастельяноса з Нью-Йорк Сіті за 15 млн євро.

Але на цьому "орли" не зупинились та запланували на сьогодні, 16 серпня, медичні огляди та процедури підписання контрактів одразу для двох новачків.

Ідеться про італійців: 24-річного флангового захисника Луку Пеллегріні та 21-річного опорного півзахисника Ніколо Ровеллу з туринського Ювентуса.

За цих двох виконавців "зебри" отримають загалом 21,5 млн євро + певний відсоток від подальших продажів.

Контракт із Пеллегріні Лаціо підпише строком до 2027 року, тоді як на Ровеллу очікує угода до 2028 року.