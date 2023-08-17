Італія

"Зебри" також оновили своє обмундирування на сезон.

Туринський Ювентус долучився до решти клубів-учасників італійської Серії A, які оновили свої ігрові комплекти перед початком нової кампанії.

"Зебри" з цього приводу випустили нову резервну форму, під час створення якої дизайнери запозичили натхнення зі стилю легендарного італійського воротаря Діно Дзоффа та обрисів промислової архітектури Туріна.

Комплект виконано в чорному кольорі, як і в 1970-х роках у контексті воротарської форми Дзоффа, а також помітні додавання сірих та білих фрагментів.

Окремими деталями нової форми є брудно-білі манжети рукавів зі спеціальним рубцевим тисненням, як і на комплектах Юве часів легендарного воротаря.