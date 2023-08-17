"Зебри" також оновили своє обмундирування на сезон.
фото twitter.com/juventusfc
17 серпня 2023, 13:55
Туринський Ювентус долучився до решти клубів-учасників італійської Серії A, які оновили свої ігрові комплекти перед початком нової кампанії.
"Зебри" з цього приводу випустили нову резервну форму, під час створення якої дизайнери запозичили натхнення зі стилю легендарного італійського воротаря Діно Дзоффа та обрисів промислової архітектури Туріна.
Комплект виконано в чорному кольорі, як і в 1970-х роках у контексті воротарської форми Дзоффа, а також помітні додавання сірих та білих фрагментів.
Окремими деталями нової форми є брудно-білі манжети рукавів зі спеціальним рубцевим тисненням, як і на комплектах Юве часів легендарного воротаря.